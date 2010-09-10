Где скачиваете офисный софт?
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Комментарии по программному обеспечению.
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Где скачиваете офисный софт?
Кроме стандартного Word/Exel интересует также последняя версия Outlook. Я до этого пользовалась пакетом Office 2007 и все по сути устраивало. Только вот племянник на какой то черт обновил систему до Windows 11, которая оказывается не поддерживает старые версии Office. Стоит вот теперь задача скачать более актуальную версию.
Re: Где скачиваете офисный софт?
А как работает вообще Windows 11? Нет проблем с драйверами? Насколько мне известно, она не поддерживает не только старые ПО, но и с некоторым старым железом не дружит. Поэтому я пока что на Win10, и не думаю еще обновляться. Ну а что касается офисного софта, то Outlook можете скачать здесь. Там есть выборка по версиям, начиная аж с 2003. Ну или можете оттуда же скачать полный пакет последней версии Office, со всеми необходимыми дополнениями и активацией.
Re: Где скачиваете офисный софт?
Изаура писал(а):А как работает вообще Windows 11? Нет проблем с драйверами? Насколько мне известно, она не поддерживает не только старые ПО, но и с некоторым старым железом не дружит. Поэтому я пока что на Win10, и не думаю еще обновляться.
Да толком в работе и не проверяла как работает 11я версия. У меня же компьютер чисто по рабочим задачам, поэтому из за отсутствия офиса так и не пользуюсь им.
Re: Где скачиваете офисный софт?
лицензионный только на компьютер устанавливать надо!
Re: Где скачиваете офисный софт?
Я ничего отдельно не скачивал. Купил себе один из представленных тут https://wizemart.ru/noutbuki-63c/ ноутбуков, а он был уже с предустановленным софтом. На нём и винда стояла, и все необходимые для работы приложения тоже. Лицензионные, а не пиратки какие-нибудь.
Re: Где скачиваете офисный софт?
да, кстати, сейчас почти весь софт идет установленный
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