Сообщение Буцефалия » 20 фев 2023, 14:16

Изаура писал(а): А как работает вообще Windows 11? Нет проблем с драйверами? Насколько мне известно, она не поддерживает не только старые ПО, но и с некоторым старым железом не дружит. Поэтому я пока что на Win10, и не думаю еще обновляться.

Да толком в работе и не проверяла как работает 11я версия. У меня же компьютер чисто по рабочим задачам, поэтому из за отсутствия офиса так и не пользуюсь им.