Где скачиваете офисный софт?

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Где скачиваете офисный софт?

Сообщение Буцефалия » 18 фев 2023, 18:55

Кроме стандартного Word/Exel интересует также последняя версия Outlook. Я до этого пользовалась пакетом Office 2007 и все по сути устраивало. Только вот племянник на какой то черт обновил систему до Windows 11, которая оказывается не поддерживает старые версии Office. Стоит вот теперь задача скачать более актуальную версию.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Где скачиваете офисный софт?

Сообщение Изаура » 20 фев 2023, 12:58

А как работает вообще Windows 11? Нет проблем с драйверами? Насколько мне известно, она не поддерживает не только старые ПО, но и с некоторым старым железом не дружит. Поэтому я пока что на Win10, и не думаю еще обновляться. Ну а что касается офисного софта, то Outlook можете скачать здесь. Там есть выборка по версиям, начиная аж с 2003. Ну или можете оттуда же скачать полный пакет последней версии Office, со всеми необходимыми дополнениями и активацией.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Где скачиваете офисный софт?

Сообщение Буцефалия » 20 фев 2023, 14:16

Изаура писал(а):А как работает вообще Windows 11? Нет проблем с драйверами? Насколько мне известно, она не поддерживает не только старые ПО, но и с некоторым старым железом не дружит. Поэтому я пока что на Win10, и не думаю еще обновляться.

Да толком в работе и не проверяла как работает 11я версия. У меня же компьютер чисто по рабочим задачам, поэтому из за отсутствия офиса так и не пользуюсь им.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Где скачиваете офисный софт?

Сообщение derigor » 05 июл 2023, 18:04

лицензионный только на компьютер устанавливать надо!
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Где скачиваете офисный софт?

Сообщение gonchar84 » 05 июл 2023, 18:48

Я ничего отдельно не скачивал. Купил себе один из представленных тут https://wizemart.ru/noutbuki-63c/ ноутбуков, а он был уже с предустановленным софтом. На нём и винда стояла, и все необходимые для работы приложения тоже. Лицензионные, а не пиратки какие-нибудь.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Где скачиваете офисный софт?

Сообщение derigor » 05 июл 2023, 18:53

да, кстати, сейчас почти весь софт идет установленный
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Откуда: Киев
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Re: Где скачиваете офисный софт?

Сообщение Зинаидушка » 15 июл 2023, 15:07

Из офисных мне больше нравиться WPS, реально бесплатный вариант, только не знаю, есть ли там почта.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46

Re: Где скачиваете офисный софт?

Сообщение КсюшаЧ » 11 дек 2023, 09:07

Буцефалия писал(а):Кроме стандартного Word/Exel интересует также последняя версия Outlook. Я до этого пользовалась пакетом Office 2007 и все по сути устраивало. Только вот племянник на какой то черт обновил систему до Windows 11, которая оказывается не поддерживает старые версии Office. Стоит вот теперь задача скачать более актуальную версию.

Майкрософт офис для Windows не является бесплатной программой, которая поставляется в комплекте с операционной системой, его нужно приобретать отдельно за дополнительную плату, которая довольно значительна. Купить Office для компьютера, чтобы пользоваться Word, Excel, PowerPoint и другими приложениями решаются не все владельцы PC с операционной системой Windows. И, если офисный пакет все-таки нужен, верным решением станет поиск аналогов названных приложений. А какой скачать бесплатный офис для Windows, чтобы он имел функциональность максимально приближенную к продукту от Майкрософт , вот тут и узнаете - https://okeygeek.ru/luchshijj-besplatnyjj-ofis-dlya-windows/
Мне нравиться - LIBREOFFICE .
libreofficehero.jpg
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Где скачиваете офисный софт?

Сообщение Jararaka » 31 минуту назад

А что, на торрентах забанили?
Каждая украденная программа - удар по экономике вероятного противника.
Научитесь красить небо в синий цвет.
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Где скачиваете офисный софт?

Сообщение Jararaka » 22 минуты назад

КсюшаЧ писал(а):вот тут и узнаете
Нехер качать непонятно откуда. Есть офсайт.
Научитесь красить небо в синий цвет.
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