Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:23

Приветствую, вас. Куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы выбрать и купить весоизмерительное оборудование? Нет времени на просмотр многочисленных сайтов, поэтому надежда только на ваши комментарии.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:25

Добрый день. Мне удалось быстро решить все важные организационные вопросы и поэтому – не получилось пройти мимо сообщения. Начните с просмотра информации, здесь https://geotester.ru/catalog/laboratorn ... orudovanie в наличии всегда есть весоизмерительное оборудование. Порадовал широкий выбор позиций в каталоге, можно не спеша всё посмотреть, чтобы же через несколько минут заявку оставить на покупку. Мне менеджер помог, так что рекомендую вам ознакомиться с условиями оплаты и непосредственно каталогом, прежде чем что-то покупать онлайн.
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