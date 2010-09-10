Подскажите
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Подскажите
Приветствую, вас. Куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы выбрать и купить весоизмерительное оборудование? Нет времени на просмотр многочисленных сайтов, поэтому надежда только на ваши комментарии.
Re: Подскажите
Добрый день. Мне удалось быстро решить все важные организационные вопросы и поэтому – не получилось пройти мимо сообщения. Начните с просмотра информации, здесь https://geotester.ru/catalog/laboratorn ... orudovanie в наличии всегда есть весоизмерительное оборудование. Порадовал широкий выбор позиций в каталоге, можно не спеша всё посмотреть, чтобы же через несколько минут заявку оставить на покупку. Мне менеджер помог, так что рекомендую вам ознакомиться с условиями оплаты и непосредственно каталогом, прежде чем что-то покупать онлайн.
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