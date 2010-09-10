Сообщение klonik » Сегодня, 18:36

Добрый день. Планируем найти нового поставщика алюминиевых плинтусов и профилей, нужна ваша помощь. С какими организациями вы уже сотрудничаете, и сколько стоят эти позиции? Буду благодарна за мнения.