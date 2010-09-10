Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:36

Добрый день. Планируем найти нового поставщика алюминиевых плинтусов и профилей, нужна ваша помощь. С какими организациями вы уже сотрудничаете, и сколько стоят эти позиции? Буду благодарна за мнения.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:47

Могу проконсультировать вас и поделиться проверенной информацией. Внимательно изучайте сам каталог, останется только задать вопросы менеджеру, а потом отправить заявку на подтверждение. Очень удобная схема сотрудничества, так что советую вам взять её себе на заметку. Алюминиевый кухонный плинтус и профиль доступен для приобретения всегда, потому что это основное направление деятельности организации и она уже больше 10 лет на рынке. Доверяйте профессионалам с солидным опытом работы, я придерживаюсь именно такой позиции. Всё равно цены в интернете в разы ниже, это приятный бонус.
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