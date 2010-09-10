Замена паспорта
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Замена паспорта
Привет. Можете проконсультировать и поделиться информацией, как менять паспорт в 45 лет? Буду вам благодарна, если отпишетесь и поможете мне советами. Что скажете? Заранее, спасибо за комментарии.
Re: Замена паспорта
Я скажу, что менять паспорт в 45 лет нужно обязательно, иначе вам придётся платить штраф. За 20 лет ваша внешность изменилась, и плюс ко всему бумажный вариант документа, конечно же, износился. Мне удалось найти ответы, прочитала как поменять паспорт в 45 лет в статье, там всё написано очень подробно, простым и доступным языком. Советую вам ссылки на такие полезные сайты себе обязательно куда-то сохранять, чтобы не пришлось потом, снова на поиски отправляться в интернет и начинать всё с самого начала.
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