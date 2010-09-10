Замена паспорта

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 675
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Замена паспорта

Сообщение zevc » Сегодня, 12:47

Привет. Можете проконсультировать и поделиться информацией, как менять паспорт в 45 лет? Буду вам благодарна, если отпишетесь и поможете мне советами. Что скажете? Заранее, спасибо за комментарии.
Вернуться к началу
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 675
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Замена паспорта

Сообщение klonik » Сегодня, 13:29

Я скажу, что менять паспорт в 45 лет нужно обязательно, иначе вам придётся платить штраф. За 20 лет ваша внешность изменилась, и плюс ко всему бумажный вариант документа, конечно же, износился. Мне удалось найти ответы, прочитала как поменять паспорт в 45 лет в статье, там всё написано очень подробно, простым и доступным языком. Советую вам ссылки на такие полезные сайты себе обязательно куда-то сохранять, чтобы не пришлось потом, снова на поиски отправляться в интернет и начинать всё с самого начала.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя