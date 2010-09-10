Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 678
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 52 минуты назад

Я решила не тратить время на поиски в интернете, сразу написать вам и спросить, как оформить кредит с отправкой на Вебмани? Такое вообще возможно? Буду благодарна за ответы и надеюсь, что вы мне поможете советами.
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