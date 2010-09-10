Сообщение klonik » Вчера, 14:54

Я решила не тратить время на поиски в интернете, сразу написать вам и спросить, как оформить кредит с отправкой на Вебмани? Такое вообще возможно? Буду благодарна за ответы и надеюсь, что вы мне поможете советами.