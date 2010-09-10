Подскажите
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Подскажите
Я решила не тратить время на поиски в интернете, сразу написать вам и спросить, как оформить кредит с отправкой на Вебмани? Такое вообще возможно? Буду благодарна за ответы и надеюсь, что вы мне поможете советами.
Re: Подскажите
Да, всегда готова проконсультировать и поделиться советами, потому что стараюсь людям помогать. Нужно экономить время друг друга, рекомендую вам не спеша и очень внимательно изучить информацию тут https://credit4me.ru останется только указать личные данные и сформировать заявку, чтобы оформить займ на нужную сумму. Условия выгодные, часть суммы от процентов при досрочном погашении вернётся вам обратно на электронный кошелёк и поэтому – такой формат сотрудничества я считаю очень и очень выгодным.
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