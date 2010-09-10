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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 678 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » 19 минут назад Здравствуйте. Хотела у вас спросить, можно ли как-то проверить задолженности индивидуального предпринимателя, с которым планируется сотрудничество? Буду вам благодарна за любые комментарии и советы. Вернуться к началу

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