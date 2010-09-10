Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Хотела у вас спросить, можно ли как-то проверить задолженности индивидуального предпринимателя, с которым планируется сотрудничество? Буду вам благодарна за любые комментарии и советы.
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