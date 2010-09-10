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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 678 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 15:27 Здравствуйте. Хотела у вас спросить, можно ли как-то проверить задолженности индивидуального предпринимателя, с которым планируется сотрудничество? Буду вам благодарна за любые комментарии и советы. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 678 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 17:01 Я вас понимаю, сама просматривала в интернете многочисленные сайты, а потом уже только – остановилась на одном из них. И вот не получилось остаться в стороне от сообщения. Рекомендую перейти по ссылке https://companium.ru/people/select?code=all и внимательно изучить список индивидуальных предпринимателей, которые готовы предложить свои услуги. В открытом доступе размещена полезная информация, ещё и бесплатно. Никаких тебе справок, путешествий по городу и остальных организационных нюансов, можно всё узнать самостоятельно и для этого указать фамилию человека, с которым вы планируете сотрудничать. Вернуться к началу

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