Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Хотела у вас спросить, можно ли как-то проверить задолженности индивидуального предпринимателя, с которым планируется сотрудничество? Буду вам благодарна за любые комментарии и советы.
Re: Подскажите
Я вас понимаю, сама просматривала в интернете многочисленные сайты, а потом уже только – остановилась на одном из них. И вот не получилось остаться в стороне от сообщения. Рекомендую перейти по ссылке https://companium.ru/people/select?code=all и внимательно изучить список индивидуальных предпринимателей, которые готовы предложить свои услуги. В открытом доступе размещена полезная информация, ещё и бесплатно. Никаких тебе справок, путешествий по городу и остальных организационных нюансов, можно всё узнать самостоятельно и для этого указать фамилию человека, с которым вы планируете сотрудничать.
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