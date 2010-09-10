Сообщение klonik » 14 минут назад

Привет. Я решила не тратить время, сразу написать вам и проконсультироваться. Где можно узнать, сколько стоят услуги сиделки для лежачей бабушки? Ей нужен уход, никто из родственников не может быть постоянно рядом, все работают.