Подскажите
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Подскажите
Привет. Я решила не тратить время, сразу написать вам и проконсультироваться. Где можно узнать, сколько стоят услуги сиделки для лежачей бабушки? Ей нужен уход, никто из родственников не может быть постоянно рядом, все работают.
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