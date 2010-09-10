Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 678
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 14 минут назад

Привет. Я решила не тратить время, сразу написать вам и проконсультироваться. Где можно узнать, сколько стоят услуги сиделки для лежачей бабушки? Ей нужен уход, никто из родственников не может быть постоянно рядом, все работают.
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