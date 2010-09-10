Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 678
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 15:32

Привет. Я решила не тратить время, сразу написать вам и проконсультироваться. Где можно узнать, сколько стоят услуги сиделки для лежачей бабушки? Ей нужен уход, никто из родственников не может быть постоянно рядом, все работают.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 678
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 17:15

Здравствуйте. Мне пришлось в интернете просмотреть больше десятка сайтов, прежде чем остановилась на одном из них. И вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения. Рекомендую заглянуть сюда https://cn.ayiconnection.com и останется только пробежаться взглядом по объявлениям, а потом – остановиться на одном из них. Хорошо, что можно в интернете найти ответы на все свои многочисленные вопросы, ознакомиться с отзывами и сделать выбор в пользу одного человека для дальнейшего сотрудничества на постоянной основе. Не зря я сохранила эту ссылку на сайт и вот она снова мне пригодилась.
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