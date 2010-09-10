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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 679 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Наушники Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 13:08 Здравствуйте. Недавно я загорелась идеей выбрать и купить себе в подарок на 8 марта наушники. Часто бегаю по утрам и в зал хожу, нужна универсальная модель и желательно беспроводная. Поиски привели на страницу https://topnaushniki.ru/reyting/luchshi ... lya-sporta и оказалось, что можно уже через несколько минут выбрать модель от известного производителя. Вы тоже всегда просматриваете статьи, читаете отзывы? Или какими-то иными критериями привыкли руководствоваться в процессе поиска информации в интернете? Заранее, спасибо, за мнения. Вернуться к началу

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