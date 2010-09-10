Жидкая поталь, выбрать как?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Жидкая поталь, выбрать как?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 15:26

Подскажите как выбрать жидкую поталь и как ей правильно пользоваться? Лучше наносить на изделие губкой или кисточкой? Какое количество слоёв должно быть? Только начинаю заниматься данной темой, просьба не кидаться тапками =) На производителе жидкой потали пока остановился ЛИГА https://rukonig.ru/zhidkaya-potal такой. Хороший вариант, или лучше брать европейцев? Разница в качестве сильно большая?
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