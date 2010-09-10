Подскажите
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Подскажите
В ближайшее время мне нужно найти и остановиться на одной компании, которая предлагает решить все важные вопросы, связанные с программированием сайтов. Поможете советами? какую организацию выбрать?
Re: Подскажите
Да, могу скинуть вам ссылку, потому что уверена – она пригодится. Мне пришлось изучать отзывы в интернете, спустя время остановилась на предложении одной конторы. Компания по программированию сайтов на hmlt, css, php тут https://website-astana.kz/ написано, в какие сроки может выполнить заказ. Я считаю, что нужно обязательно со специалистом обсуждать условия сотрудничества по телефону и поэтому, не получилось вот так просто взять и остаться в стороне от вашего сообщения, захотелось помочь вам настроиться на прочтение информации теоретического плана. Всегда такие ссылки себе в закладки кидаю и вам советую поступать также, чтобы не потерять информацию.
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