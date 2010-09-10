Задержка речевого развития, что с этим можно сделать?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 680
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Задержка речевого развития, что с этим можно сделать?

Сообщение klonik » Сегодня, 16:14

Задержка речевого развития, что с этим можно сделать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Задержка речевого развития, что с этим можно сделать?

Сообщение zevc » Сегодня, 16:17

Если у вас много вопросов по данной теме, то стоит поискать тематичную статью от толковых авторов, например вот эту - https://sterilno.net/zabolevaniya/zader ... itiya.html по теме. Ознакомьтесь с ней, думаю почерпнете немало полезного. Сейчас на просторах сети есть очень много хорошей информации, главное уметь ее правильно искать.
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