Сообщение zevc » Сегодня, 12:10

Добрый день. Подскажите, какой сайт лучше открыть для себя, чтобы читать мангу в интернете? А то я никак не могу остановиться на одном из порталов, решила, что нужно с вами обязательно посоветоваться.