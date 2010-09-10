Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:10

Добрый день. Подскажите, какой сайт лучше открыть для себя, чтобы читать мангу в интернете? А то я никак не могу остановиться на одном из порталов, решила, что нужно с вами обязательно посоветоваться.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:10

И правильно сделали, потому что я всегда готова пойти навстречу и прийти на помощь всем, кто в этом нуждается. Не получилось остаться в стороне от вашего сообщения, захотелось выступить экспертом в интересующем вопросе. Здесь https://remanga.org лучшие мангу для всех и каждого, кто готов удивляться вместе с главными героями, преодолевать преграды и трудности на своём пути. Решила выступить экспертом, потому что прекрасно понимаю, как много времени может уйти на поиски сайта, который предлагает читать мангу в свободное время. Кстати, можно зарегистрироваться на странице и сразу создать свою подборку мангу.
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