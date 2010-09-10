Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Прошу вас отписаться и поделиться советами, где можно заказать оптом демонтажные вставки с доставкой по России? Надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня.
Re: Подскажите
Да, помогу чем смогу. Мне пришлось в интернете прогуляться по многочисленным магазинам, сравнить цены и условия доставки. А потом в какой-то момент остановилась на одной торговой площадке. Советую вам вот этот сайт очень внимательно изучить, прежде чем задавать вопросы. Я сформировала заявку и сразу отправила её менеджеру на рассмотрение. Сотрудник помог советами, быстро определилась с выбором транспортной компании для доставки. Хорошо, что можно дистанционно сотрудничать с одними и теми же организациями.
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