Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:26

Добрый день. Прошу вас отписаться и поделиться советами, где можно заказать оптом демонтажные вставки с доставкой по России? Надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:23

Да, помогу чем смогу. Мне пришлось в интернете прогуляться по многочисленным магазинам, сравнить цены и условия доставки. А потом в какой-то момент остановилась на одной торговой площадке. Советую вам вот этот сайт очень внимательно изучить, прежде чем задавать вопросы. Я сформировала заявку и сразу отправила её менеджеру на рассмотрение. Сотрудник помог советами, быстро определилась с выбором транспортной компании для доставки. Хорошо, что можно дистанционно сотрудничать с одними и теми же организациями.
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