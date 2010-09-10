Сообщение zevc » Сегодня, 18:37

Друзья, нужен совет. Услугами, какого интернет магазина можно воспользоваться уже в ближайшее время, чтобы заказать воздушные шары на 9 мая? Я привыкла заранее готовиться к праздникам, планирую уже в ближайшее время оформить заказ.