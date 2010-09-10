Сообщение klonik » 42 минуты назад

Как вы считаете, стоит ли пользоваться услугами незнакомой компании для покупки готовой кулинарии в Москве? Надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня по этому вопросу, что скажете?