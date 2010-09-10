Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Меня начальник попросил решить вопрос, связанный с организацией горячего питания для наших рабочих. Друзья, помогите советами, услугами какой компании воспользоваться можно уже в ближайшее время?
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