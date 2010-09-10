Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 687
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:27

Добрый день. Меня начальник попросил решить вопрос, связанный с организацией горячего питания для наших рабочих. Друзья, помогите советами, услугами какой компании воспользоваться можно уже в ближайшее время?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость