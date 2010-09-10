Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 689
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 14:27

Добрый день. Меня начальник попросил решить вопрос, связанный с организацией горячего питания для наших рабочих. Друзья, помогите советами, услугами какой компании воспользоваться можно уже в ближайшее время?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 688
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 09:38

Здравствуйте. Как я вас понимаю, потому что мне пришлось в интернете просматривать многочисленные сайты, спустя время остановилась на одном из сайтов. Обязательно советую вам заглянуть сюда https://osnaz.ru/ и останется только выбрать подходящие услуги, проконсультироваться с сотрудником и оставить заявку на выполнение. Быстро и недорого, так что в любом случае – ссылки на такие полезные сайты нужно себе куда-то сохранять и вам не придётся снова решать вопросы, связанные с поиском компаний. Мы доверились профессионалам своего дела и теперь только с этими ребятами будем сотрудничество вести, они молодцы.
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