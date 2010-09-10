Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 688
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 46 минут назад

Здравствуйте. Как вы считаете, стоит ли пользоваться услугами незнакомых компаний для выбора и покупки автоматических ворот в Сургуте? Или обязательно нужно почитать отзывы, прежде чем что-то покупать онлайн?
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