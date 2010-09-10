Ножи ручной работы, мастерские

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Ножи ручной работы, мастерские

Сообщение Buneyaz » 18 минут назад

Можете написать ТОП-5 российских ножевых мастерских? Хочу купить себе качественный нож, но не тот хлам, который продаётся в сетевых магазинах, а ручную работу, дорогие материалы. Понравилась ножевая эстетика, может быть начну собирать коллекцию. Увлекается кто-то из форумчан? По мастерской Ястребова https://nozhi52.ru/ отзывы имеются? Пока на ней остановился, исходя из отзывов на Яндексе.
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