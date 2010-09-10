Стеклянные перегородки в ТЦ
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Стеклянные перегородки в ТЦ
Если торговые площади в торговом центре разделить перегородками, то это будет нормально? Есть сомнения - а не получится большой такой аквариум?
Re: Стеклянные перегородки в ТЦ
В данном случае ничего страшного в этом не вижу. Ну и что, что аквариум? Зато в каждом из огороженных стеклянными перегородками https://loft-peregorodki-spb.ru/steklyannye-peregorodki помещений будет много света, а покупатели не будут ходить по лабиринтам ТЦ с внутренними капитальными стенами, какие я наблюдал ни так уж и редко.
Re: Стеклянные перегородки в ТЦ
Что значит аквариум? Не все же стеклянные перегородки для торговых центров https://constanta-group.net/catalog-html/dlya-torgovyh-czentrov/ обязательно делать прозрачными. На них наверняка будут написаны бренды продаваемых товаров, реклама, проводимые акции. Зато всё это выглядит современно и стильно.
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