Стеклянные перегородки в ТЦ

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Стеклянные перегородки в ТЦ

Сообщение Companion » Сегодня, 08:26

Если торговые площади в торговом центре разделить перегородками, то это будет нормально? Есть сомнения - а не получится большой такой аквариум?
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Re: Стеклянные перегородки в ТЦ

Сообщение Roofdier » Сегодня, 08:39

В данном случае ничего страшного в этом не вижу. Ну и что, что аквариум? Зато в каждом из огороженных стеклянными перегородками https://loft-peregorodki-spb.ru/steklyannye-peregorodki помещений будет много света, а покупатели не будут ходить по лабиринтам ТЦ с внутренними капитальными стенами, какие я наблюдал ни так уж и редко.
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Стеклянные перегородки в ТЦ

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 08:53

Что значит аквариум? Не все же стеклянные перегородки для торговых центров https://constanta-group.net/catalog-html/dlya-torgovyh-czentrov/ обязательно делать прозрачными. На них наверняка будут написаны бренды продаваемых товаров, реклама, проводимые акции. Зато всё это выглядит современно и стильно.
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