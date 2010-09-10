Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 688
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:07

Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы заказать экскурсии по Шри-Ланке? Мы отправляемся всей семьёй на отдых и нужно заранее распланировать время.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 689
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:19

Как я вас понимаю, потому что сама просматривала в интернете разные сайты, только спустя некоторое время остановилась на одном из них. И вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения. Можете экскурсии Шри-Ланки заказать онлайн и останется только подождать, пока на связь выйдет менеджер и поделится своими советами. Порадовали демократичные цены, можно на них смело ориентироваться. Я рекомендую вам ссылку себе куда-то сохранить, чтобы не пришлось потом, снова поиски вести и начинать с начала этот процесс.
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