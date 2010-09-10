Сообщение klonik » Сегодня, 10:07

Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы заказать экскурсии по Шри-Ланке? Мы отправляемся всей семьёй на отдых и нужно заранее распланировать время.