Подскажите
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Подскажите
Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы заказать экскурсии по Шри-Ланке? Мы отправляемся всей семьёй на отдых и нужно заранее распланировать время.
Re: Подскажите
Как я вас понимаю, потому что сама просматривала в интернете разные сайты, только спустя некоторое время остановилась на одном из них. И вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения. Можете экскурсии Шри-Ланки заказать онлайн и останется только подождать, пока на связь выйдет менеджер и поделится своими советами. Порадовали демократичные цены, можно на них смело ориентироваться. Я рекомендую вам ссылку себе куда-то сохранить, чтобы не пришлось потом, снова поиски вести и начинать с начала этот процесс.
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