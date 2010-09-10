Получение визы Инвестора в Великобританию

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Получение визы Инвестора в Великобританию

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 04:41

Здравствуйте. Что можете посоветовать по поводу получения визы Инвестора в Великобританию?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Получение визы Инвестора в Великобританию

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 07:00

TanyaLoy писал(а):Здравствуйте. Что можете посоветовать по поводу получения визы Инвестора в Великобританию?


Здравствуйте. Безусловно, процесс получения визы Инвестора в Великобританию имеет свои особенности, разобраться во всех нюансах самостоятельно весьма проблематично, надежнее проконсультироваться с профильными специалистами. А вообще, почитайте вот тут https://ukbusiness.ru/viza-investora-v- ... ez-2-goda/ уникальные возможности иммиграции в Великобританию по визе инвестора, подробно описано как получить ПМЖ всего через 2 года.
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