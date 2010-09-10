Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, какие методы коррекции зрения существуют? Хочу сходить к офтальмологу, а потом записаться на лазерную коррекцию, решила собрать информацию.
Re: Подскажите
Мне знакомы ваши эмоции и поэтому – решила отписаться и проконсультировать, чтобы помочь разобраться. В первую очередь, нужно понять какая именно у вас проблема. Только офтальмолог сможет после осмотра поставить правильный диагноз. Здесь https://www.konovalov-eye-center.ru/inf ... i_zreniya/ я прочитала, как лазерная коррекция зрения помогает пациентам снова видеть. Не нужно бояться сделать уверенный и решительный шаг на пути к своему здоровью, очень скоро вы будете видеть всё и даже больше, поверьте мне.
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