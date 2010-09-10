Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 692 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 09:54 Добрый день. Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, какие методы коррекции зрения существуют? Хочу сходить к офтальмологу, а потом записаться на лазерную коррекцию, решила собрать информацию. Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 691 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 10:54 Мне знакомы ваши эмоции и поэтому – решила отписаться и проконсультировать, чтобы помочь разобраться. В первую очередь, нужно понять какая именно у вас проблема. Только офтальмолог сможет после осмотра поставить правильный диагноз. Здесь https://www.konovalov-eye-center.ru/inf ... i_zreniya/ я прочитала, как лазерная коррекция зрения помогает пациентам снова видеть. Не нужно бояться сделать уверенный и решительный шаг на пути к своему здоровью, очень скоро вы будете видеть всё и даже больше, поверьте мне. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»