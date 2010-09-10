Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 695
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:46

Дорогие девочки, надежда только на ваши комментарии и советы. Где можно купить норковую шубу в Москве? Я хочу для начала с каталогом ознакомиться, а потом уже только посетить один из меховых салонов.
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