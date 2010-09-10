Сообщение klonik » Сегодня, 11:46

Дорогие девочки, надежда только на ваши комментарии и советы. Где можно купить норковую шубу в Москве? Я хочу для начала с каталогом ознакомиться, а потом уже только посетить один из меховых салонов.