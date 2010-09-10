Подскажите
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Подскажите
Дорогие девочки, надежда только на ваши комментарии и советы. Где можно купить норковую шубу в Москве? Я хочу для начала с каталогом ознакомиться, а потом уже только посетить один из меховых салонов.
Re: Подскажите
Мне подруга скинула ссылку на меховой бутик, который предлагает качественные шубки из соболя. На это нужно посмотреть и я считаю – обязательно вам необходимо прогуляться по страницам каталога, тут https://sobolluxury.ru/product-category/izdeliya/shubi/ есть возможность уже через несколько минут порадовать себя шикарной шубкой, длинной или короткой – решать только вам. В лучших традициях роскоши и комфорта, нужно будет приехать и померить, а потом купить модель, которая понравилась. Если честно, то это моя первая шуба, и я планирую, как минимум ещё две со временем купить.
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