Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 698
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 11:46

Дорогие девочки, надежда только на ваши комментарии и советы. Где можно купить норковую шубу в Москве? Я хочу для начала с каталогом ознакомиться, а потом уже только посетить один из меховых салонов.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:14

Мне подруга скинула ссылку на меховой бутик, который предлагает качественные шубки из соболя. На это нужно посмотреть и я считаю – обязательно вам необходимо прогуляться по страницам каталога, тут https://sobolluxury.ru/product-category/izdeliya/shubi/ есть возможность уже через несколько минут порадовать себя шикарной шубкой, длинной или короткой – решать только вам. В лучших традициях роскоши и комфорта, нужно будет приехать и померить, а потом купить модель, которая понравилась. Если честно, то это моя первая шуба, и я планирую, как минимум ещё две со временем купить.
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