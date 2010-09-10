Подскажите
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Подскажите
Привет. Мне срочно нужна ваша помощь, где покупать лестницы из металла в Питере? Буду благодарна, если вы отпишетесь и поделитесь своими рекомендациями уже в ближайшее время.
Re: Подскажите
Добрый день. Конечно, я всегда готова отписаться и проконсультировать. К слову будет сказано, больше часа просматривала в интернете разные сайты, потом уже только остановилась на одном из них и готова вам помочь с выбором. Лестницы из металла можно купить онлайн, получить в качестве приятного бонуса скидку и возможность решить все важные организационные вопросы и нюансы в сжатые сроки. Поэтому, не стесняйтесь спрашивать, на помощь обязательно придёт менеджер, и он буквально по полочкам разложит всю полезную информацию.
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