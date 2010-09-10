Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 698
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 16:31

Добрый день. Как вы считаете, стоит ли пользоваться услугами незнакомых компаний, которые предлагают купить машину на одном из американских аукционов в США? Хотелось бы почитать ваши комментарии.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:09

Почему бы и нет? Сначала нужно почитать отзывы о работе разных компаний-посредников, только потом остановиться на одной для дальнейшего сотрудничества. Я именно так и сделала, решила помочь вам и проконсультировать по важному вопросу. Лучше скорее переходи по ссылке авто из Америки есть возможность выбрать и купить с доставкой в город своего проживания. Хорошо, что можно уже в ближайшее время решить все важные вопросы – остальную работу за вас сделают профессионалы с многолетним опытом и как по мне, то это действительно очень удобно. Пригнали машину после растаможки меньше чем через 2 месяца и такие сроки меня порадовали.
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