Каркасный басейн

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Каркасный басейн

Сообщение Радищева » Вчера, 18:55

Подскажите где можно недорого купить хороший каркасный бассейн для детей?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Каркасный басейн

Сообщение Шапошникова » 59 минут назад

Радищева писал(а):Подскажите где можно недорого купить хороший каркасный бассейн для детей?
Мы летом своим детям заказывали каркасный бассейн через интернет магазин https://intex-best.com.ua/p1100105741-karkasnyj-bassejn-intex.html Взяли модель Intex 26712. Его размеров 366x76 см. вполне хватает для комфортного пользования.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость