Каркасный басейн
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Каркасный басейн
Подскажите где можно недорого купить хороший каркасный бассейн для детей?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Каркасный басейн
Мы летом своим детям заказывали каркасный бассейн через интернет магазин https://intex-best.com.ua/p1100105741-karkasnyj-bassejn-intex.html Взяли модель Intex 26712. Его размеров 366x76 см. вполне хватает для комфортного пользования.Радищева писал(а):Подскажите где можно недорого купить хороший каркасный бассейн для детей?
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