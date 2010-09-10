Скрытые межкомнатные двери купить в Москве

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Скрытые межкомнатные двери купить в Москве

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:01

Из Москвы есть люди на форуме? Родители недавно переехали из мест, где сейчас тяжко, если понимаете, о чем я. Прямыми словами на форуме упоминать не хочу, да не суть важно. Получили квартиру, в которой будут делать ремонт. Вопрос: скрытые межкомнатные двери купить в Москве где? Знаете какой-то проверенный магазин? Нужны от фабрики Velldoris.
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