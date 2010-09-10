Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 701
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:34

Добрый день. Подскажите, с какой компанией следует вести сотрудничество, чтобы оформить сертификат соответствия? Интересно почитать комментарии и от советов я в любом случае не откажусь.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 702
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:43

Понимаю вас, сама просматривала в интернете разные сайты, только потом остановилась на предложении о сотрудничестве с одной компанией. И вот, делюсь с вами проверенной и надёжной информацией, этот https://sertiki.ru/ центр сертификации готов помочь решить вопрос. Нужно всего лишь оставить заявку на рассмотрение специалисту и подождать, пока он выйдет на связь. Быстро и удобно, никаких тебе лишних трат времени и нервов, поэтому – захотелось отписаться и проконсультировать вас, помочь внимательно изучить каждую из страниц этого сайта. Порадовал широкий спектр услуг, вот уже больше года мы на постоянной основе сотрудничаем с этими ребятами.
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