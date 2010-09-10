Промо сайта
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Промо сайта
Хотела у вас поинтересоваться и спросить. Услугами, какой компании воспользоваться, для разработки промо сайта? Надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня уже в ближайшее время.
Re: Промо сайта
Понимаю вас, сам просматривал многочисленные каталоги и сравнивал цены в интернете на услуги. Решил, что нужно обязательно обратиться за помощью к профессионалам своего дела. Заказывал разработку промо-страницы для своего проекта и остался доволен. Получилось ярко, самобытно и быстро – ребята молодцы, свою работу они делают с душой. Не стесняйтесь делиться своими креативными идеями и видением сайта для бизнеса. Всегда нужно в закладки браузера сохранять такие полезные и проверенные площадки, которые точно ещё пригодятся.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость