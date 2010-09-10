Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Нужна система для отслеживания маршрутов грузовых машин. Подозреваю, что в команде есть нечестные водители, поэтому решила написать вам и спросить. Что делать в такой ситуации и куда стоит заглянуть прямо сейчас?
Re: Подскажите
Понимаю вас, сама просматривала разные сайты, только потом решила воспользоваться услугами одной организации. Быстро и удобно, никаких тебе лишних трат времени и нервов, достаточно будет заглянуть сюда чтобы уже через несколько минут связаться с менеджером и уточнить вопросы, связанные с покупкой системы ГЛОНАСС – она поможет вам отслеживать передвижения авто и фиксировать расход топлива. Хорошо, что мне удалось найти этот сайт, теперь вот делюсь с вами проверенной и надёжной информацией, которая точно пригодится.
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