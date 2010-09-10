Сообщение zevc » Сегодня, 10:23

Здравствуйте. Нужна система для отслеживания маршрутов грузовых машин. Подозреваю, что в команде есть нечестные водители, поэтому решила написать вам и спросить. Что делать в такой ситуации и куда стоит заглянуть прямо сейчас?