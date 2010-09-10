Подскажите
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Подскажите
Привет, всем. Хочу купить лифан из салона, новенький и красивый. Подскажите, где именно уже в ближайшее время можно ознакомиться с модельным рядом и куда стоит заглянуть прямо сейчас? Заранее, спасибо.
Re: Подскажите
Понимаю вас, сама просматривала многочисленные сайты, только потом сделала выбор в пользу одной конторы, и вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения. Отдавайте предпочтение проверенным и надёжным компаниям, которые успели неплохо себя зарекомендовать. В вашем полном распоряжении лифан модельный ряд и есть возможность уже через несколько минут сделать выбор, а потом позвонить по указанному номеру телефона и проконсультироваться с менеджером. Хорошо, что в интернете каталоги размещены с транспортными средствами и как по мне, то ссылку обязательно нужно себе куда-то сохранить, она ещё пригодится.
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