Сообщение zevc » Сегодня, 10:39

Привет, всем. Хочу купить лифан из салона, новенький и красивый. Подскажите, где именно уже в ближайшее время можно ознакомиться с модельным рядом и куда стоит заглянуть прямо сейчас? Заранее, спасибо.