ДНК анализы в Узбекистане
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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ДНК анализы в Узбекистане
Коллеги, а кто знает сколько стоят ДНК анализы в Узбекистане, если сравнивать стоимость идентичных у нас в стране?
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: ДНК анализы в Узбекистане
Алексеич писал(а):Коллеги, а кто знает сколько стоят ДНК анализы в Узбекистане, если сравнивать стоимость идентичных у нас в стране?
Я думаю, что цены плюс минус одинаковые. Но может я и ошибаюсь. А почему Вы интересуетесь? Наверно уехали, да?
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