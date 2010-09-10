ДНК анализы в Узбекистане
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ДНК анализы в Узбекистане
Коллеги, а кто знает сколько стоят ДНК анализы в Узбекистане, если сравнивать стоимость идентичных у нас в стране?
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: ДНК анализы в Узбекистане
Алексеич писал(а):Коллеги, а кто знает сколько стоят ДНК анализы в Узбекистане, если сравнивать стоимость идентичных у нас в стране?
Я думаю, что цены плюс минус одинаковые. Но может я и ошибаюсь. А почему Вы интересуетесь? Наверно уехали, да?
Re: ДНК анализы в Узбекистане
Вы просто так интересуетесь или Вам нужно сделать анализы ДНК в Узбекистане ? Смотрите цены на сайте Молекулярно Генетического Центра ДТЛ, тут есть информация о лаборатории, указаны цены на все доступные тесты. Для того чтобы сделать анализы в лаборатории используют современное оборудование «Applied Biosystems». Это одна из немногих лабораторий, где проводят уникальные ДНК-анализы.
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