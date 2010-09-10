Сообщение Зинаидушка » Вчера, 17:48

Алексеич писал(а): Коллеги, а кто знает сколько стоят ДНК анализы в Узбекистане, если сравнивать стоимость идентичных у нас в стране?

Я думаю, что цены плюс минус одинаковые. Но может я и ошибаюсь. А почему Вы интересуетесь? Наверно уехали, да?