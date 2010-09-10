Дипломная работа

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 704
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Дипломная работа

Сообщение klonik » Сегодня, 16:06

Здравствуйте. Я решила у вас поинтересоваться и спросить, сколько стоит дипломная работа по праву? Нет времени, да и особого желания писать её самостоятельно, надежда только на ваши комментарии и советы.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Дипломная работа

Сообщение zevc » 35 минут назад

Привет. Мне пришлось в интернете прогуляться по страницам разных площадок. А потом в какой-то момент остановилась на одном сайте. И вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения. Дипломная работа право, по технологии, детали машин и другое доступна для покупки и скачивания в любое удобное время. Никаких тебе лишних трат времени и нервов, я считаю, что нужно пользоваться всеми преимуществами интернета и поэтому – не смогла вот так просто взять и остаться в стороне от вашего сообщения, решила проконсультировать и поделиться для удобства информацией.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость