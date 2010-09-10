Сообщение klonik » Сегодня, 16:06

Здравствуйте. Я решила у вас поинтересоваться и спросить, сколько стоит дипломная работа по праву? Нет времени, да и особого желания писать её самостоятельно, надежда только на ваши комментарии и советы.