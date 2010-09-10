101 красная роза
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
101 красная роза
Где продаются в Новосибирске букеты 101 красная роза?
Re: 101 красная роза
Мне мой муж дарил совсем недавно букет 101 красная роза когда был в командировке, а у нас в эту дату был юбилей. Заказывал он его на сайте buketn.ru Это наша лучшая доставка цветов в Новосибирске. Там довольно таки бюджетные цены на цветочные композиции.
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