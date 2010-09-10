Подскажите
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Подскажите
Привет. Куда стоит заглянуть, чтобы узнать о стоимости аналога Microsoft SharePoint? Буду вам благодарна за ответы и надеюсь, что вы отпишетесь и поделитесь своими рекомендациями касательно данной темы. Что скажете?
Re: Подскажите
Я скажу, что сама просматривала в интернете разные сайты, а потом – остановилась на одной компании и вот готова отписаться и проконсультировать вас. Внимательно изучайте информацию теоретического плана, обязательно нужно вот сюда https://nexign.com/ru/products/intranet-neon заглянуть, чтобы можно было решить все важные организационные вопросы и нюансы, связанные с покупкой отечественного аналога Microsoft SharePoint. Всегда нужно спрашивать, на помощь готов прийти специалист и буквально по полочкам всё разложить, помочь вам советами. Решила выступить экспертом, потому что прекрасно понимаю – нужно помогать друг другу.
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