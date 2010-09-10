Сообщение klonik » Сегодня, 09:27

Привет. Куда стоит заглянуть, чтобы узнать о стоимости аналога Microsoft SharePoint? Буду вам благодарна за ответы и надеюсь, что вы отпишетесь и поделитесь своими рекомендациями касательно данной темы. Что скажете?